Larissa Manoela se despede de Estela após fim das gravações de Êta Mundo Melhor
Atriz encerra participação na novela das seis e afirma que personagem “mudou minha vida”
A atriz Larissa Manoela, 25, anunciou neste sábado (28) o encerramento das gravações da novela Êta Mundo Melhor, exibida na faixa das seis da Globo.
Em publicação nas redes sociais, ela se despediu da personagem Estela e escreveu: “Me despeço de alguém que mudou minha vida, minha Estela”.
Na mensagem, acompanhada de fotos no set de gravação, Larissa afirmou que a personagem “fez morada em mim e me deu a oportunidade de vivê-la por 1 ano”.
Segundo a atriz, Estela “me ensinou a ser mais forte, mais vulnerável, mais verdadeira” e “me tirou da zona de conforto”.