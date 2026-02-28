Larissa Manoela se despede de Estela após fim das gravações de Êta Mundo Melhor

Atriz encerra participação na novela das seis e afirma que personagem “mudou minha vida”

Na Telinha - 28 de fevereiro de 2026

A atriz Larissa Manoela, 25, anunciou neste sábado (28) o encerramento das gravações da novela Êta Mundo Melhor, exibida na faixa das seis da Globo.

Em publicação nas redes sociais, ela se despediu da personagem Estela e escreveu: “Me despeço de alguém que mudou minha vida, minha Estela”.

Na mensagem, acompanhada de fotos no set de gravação, Larissa afirmou que a personagem “fez morada em mim e me deu a oportunidade de vivê-la por 1 ano”.

Segundo a atriz, Estela “me ensinou a ser mais forte, mais vulnerável, mais verdadeira” e “me tirou da zona de conforto”.

Leia conteúdo completo aqui.