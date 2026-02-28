Três Graças: Rogério descobre troca de bebê e entra em choque com confissão de Arminda
Ex-mulher admite morte do filho biológico e compra de criança na Europa
Rogério (Eduardo Moscovis) ficará em choque ao ouvir de Arminda (Grazi Massafera) a revelação sobre o destino do filho biológico que os dois esperavam há 18 anos em Três Graças.
A confissão ocorrerá após ele invadir a fundação decidido a confrontar a ex-mulher.
A sequência começará com um embate na sala de Ferette (Murilo Benício).
Rogério exigirá explicações depois que Raul (Paulo Mendes) descobrir que Samira (Fernanda Vasconcellos) é sua mãe biológica.