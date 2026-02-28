Três Graças: Samira vai buscar passaporte e encontra vilã armada

Arminda deduz que traficante pretende fugir e aguarda por ela no restaurante

Na Telinha -
Três Graças: Samira vai buscar passaporte e encontra vilã armada

Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) chantageia Arminda (Grazi Massafera) e tem sua morte decretada.

A vilã encontra o passaporte da traficante e fica de tocaia.

Armada, ela atira em um vulto e acerta Edilberto (Julio Rocha).

Leia também

O embate entre as duas começa quando a dona cobra e Ferette (Murilo Benício) exigem saber do paradeiro da filha de Joélly (Alana Cabral), que foi tirada dos braços da adolescente pela chef de cozinha e entregue a Lena (Bárbara Reis).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.