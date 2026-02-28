Três Graças: Samira vai buscar passaporte e encontra vilã armada
Arminda deduz que traficante pretende fugir e aguarda por ela no restaurante
Nos próximos capítulos de Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) chantageia Arminda (Grazi Massafera) e tem sua morte decretada.
A vilã encontra o passaporte da traficante e fica de tocaia.
Armada, ela atira em um vulto e acerta Edilberto (Julio Rocha).
O embate entre as duas começa quando a dona cobra e Ferette (Murilo Benício) exigem saber do paradeiro da filha de Joélly (Alana Cabral), que foi tirada dos braços da adolescente pela chef de cozinha e entregue a Lena (Bárbara Reis).