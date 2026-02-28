Uma pessoa do passado vai voltar para a vida desses 4 signos neste mês de março

Março promete reacender histórias mal resolvidas, reencontros inesperados e mensagens que podem mexer com o coração de quatro signos

Layne Brito - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Março chega com aquela energia de virada de página. É o mês que marca transições, desperta reflexões e, segundo a astrologia, pode trazer situações que pareciam encerradas de vez. Entre elas, um tema chama atenção: o retorno de alguém do passado.

Seja uma mensagem inesperada, um pedido de desculpas ou um reencontro casual, alguns signos podem sentir que o universo resolveu mexer onde ainda havia memória guardada.

A astrologia aponta que movimentos planetários ligados à comunicação e às emoções tendem a favorecer revisitas não apenas físicas, mas também sentimentais.

Confira os quatro signos que podem viver esse tipo de reviravolta neste mês:

1. Câncer

Cancerianos são conhecidos por guardar lembranças com intensidade. Em março, uma conexão antiga pode reaparecer seja um ex-amor ou alguém que marcou emocionalmente.

O reencontro pode trazer fechamento… ou reacender sentimentos que pareciam superados.

2. Virgem

Virginianos gostam de resolver tudo com lógica, mas o coração nem sempre segue o mesmo roteiro.

Uma pessoa do passado pode voltar pedindo conversa ou explicação. Será o momento de decidir se vale retomar ou manter os limites.

3. Escorpião

Escorpianos vivem emoções profundas e dificilmente esquecem histórias marcantes.

Março pode trazer um retorno inesperado, com direito a intensidade e revelações. A questão será: vale revisitar ou é melhor seguir em frente?

4. Peixes

Piscianos são naturalmente conectados ao passado e às emoções. Um contato antigo pode surgir de forma surpreendente, despertando nostalgia e dúvidas.

O mês pede cuidado para não idealizar demais o que já ficou para trás.

A astrologia lembra que o retorno de alguém nem sempre significa retomada de relacionamento.

Às vezes, é apenas um ciclo se fechando, uma conversa pendente ou uma oportunidade de amadurecimento.

Março, portanto, pode ser menos sobre voltar e mais sobre entender o que ainda faz sentido carregar.

Para esses quatro signos, o mês promete movimentação e talvez aquela mensagem que começa com: “Oi, quanto tempo…”

