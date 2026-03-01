BBB 26: Anjo da semana, Alberto Cowboy imuniza Jonas Sulzbach

Brother impede aliado de ser votado e ir ao Paredão falso

Na Telinha - 01 de março de 2026

Neste domingo (1º), Alberto Cowboy concedeu o anjo a Jonas Sulzbach no BBB 26, garantindo imunidade ao modelo na formação do Paredão.

Com a decisão, Jonas não poderá ser indicado pela líder Samira, não poderá receber votos da casa nem ser puxado em um eventual contra-golpe.

Cowboy conquistou o colar do anjo no sábado (31), em prova realizada um dia antes da formação da berlinda.

Como parte das atribuições da dinâmica, ele também escolheu o participante que cumpriria o monstro da semana, definindo Ana Paula Renault para a tarefa.

