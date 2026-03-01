BBB 26: Jordana puxa Breno no contra-golpe do Paredão falso
Formação reúne líder, votação da casa e Dinâmica do Exilado
A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 incluiu indicação da líder, votação da casa, contra-golpe e a influência da Dinâmica do Exilado.
Sem saber que a berlinda é falsa, Jordana foi indicada por Samira e, na sequência, exerceu o direito ao contra-golpe, puxando Breno para a disputa.
A indicação de Jordana ocorreu após uma mudança de planos da líder.
Inicialmente, Samira pretendia indicar Alberto Cowboy.
A estratégia foi alterada depois que Breno colocou Cowboy no Paredão na noite de sábado (31), durante a Dinâmica do Exilado.
Diante desse cenário, a líder decidiu enviar a advogada diretamente à berlinda.