BBB 26: Jordana puxa Breno no contra-golpe do Paredão falso

Formação reúne líder, votação da casa e Dinâmica do Exilado

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 incluiu indicação da líder, votação da casa, contra-golpe e a influência da Dinâmica do Exilado.

Sem saber que a berlinda é falsa, Jordana foi indicada por Samira e, na sequência, exerceu o direito ao contra-golpe, puxando Breno para a disputa.

A indicação de Jordana ocorreu após uma mudança de planos da líder.

Inicialmente, Samira pretendia indicar Alberto Cowboy.

A estratégia foi alterada depois que Breno colocou Cowboy no Paredão na noite de sábado (31), durante a Dinâmica do Exilado.

Diante desse cenário, a líder decidiu enviar a advogada diretamente à berlinda.

