BBB 26: Marciele é a mais votada e pode ir ao Paredão falso

Formação da berlinda inclui indicação da líder, anjo, Exilado e Bate-Volta

Na Telinha - 01 de março de 2026

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 incluiu a votação da casa, a indicação da líder e os desdobramentos da Dinâmica do Exilado e da Prova do Anjo.

Marciele foi a participante mais votada pelos colegas e está indicada ao Paredão falso da semana.

Com a definição pelo voto da casa, Marciele terá a oportunidade de disputar a Prova Bate-Volta para tentar escapar da berlinda.

A dinâmica prevê que apenas um dos participantes que competirem na prova conseguirá se salvar.

