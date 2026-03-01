BBB 26: Samira bate o martelo sobre indicação ao Paredão e se justifica

Na tarde deste domingo (1º) no BBB 26, Samira bateu o martelo e revelou quem ela vai indicar para o Paredão que será formado daqui a algumas horas.

Sem saber que a berlinda é falsa e não vai eliminar ninguém da casa mais vigiada do Brasil, a gaúcha contou que pretende emparedar Jordana.

Em conversa com Breno, a atendente de bar se justificou: “Eu acho que ele [Alberto Cowboy] vai dar o coisa [imunidade] pro Jonas [Sulzbach], e aí eu coloco a Jordana.

Os motivos: ‘Meu voto vai na pessoa que realmente acaba me trazendo desconforto, acaba me fazendo muito mal aqui na casa, que é a Jordana'”.

