BBB 26: Samira bate o martelo sobre indicação ao Paredão e se justifica
Sister é a Líder da semana no reality da Globo
Na tarde deste domingo (1º) no BBB 26, Samira bateu o martelo e revelou quem ela vai indicar para o Paredão que será formado daqui a algumas horas.
Sem saber que a berlinda é falsa e não vai eliminar ninguém da casa mais vigiada do Brasil, a gaúcha contou que pretende emparedar Jordana.
Em conversa com Breno, a atendente de bar se justificou: “Eu acho que ele [Alberto Cowboy] vai dar o coisa [imunidade] pro Jonas [Sulzbach], e aí eu coloco a Jordana.
Os motivos: ‘Meu voto vai na pessoa que realmente acaba me trazendo desconforto, acaba me fazendo muito mal aqui na casa, que é a Jordana'”.