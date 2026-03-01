BBB 26: Samira indica Jordana ao Paredão falso

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 foi marcada por mudanças na estratégia da líder Samira e pela sequência de dinâmicas realizadas ao longo do fim de semana.

Sem saber que a berlinda é falsa, ela indicou Jordana diretamente ao Paredão.

Inicialmente, a intenção de Samira era indicar Alberto Cowboy.

No entanto, a líder alterou sua decisão após Breno colocar Cowboy na berlinda por meio da Dinâmica do Exilado, realizada na noite de sábado (31).

Com isso, a líder optou por enviar a advogada ao Paredão.

