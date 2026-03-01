Coração Acelerado: João Raul é ríspido com Agrado e leva invertida: "Nem estou te reconhecendo"

Cantor destrata empregado que deixou a ex-noiva entrar em casa na sua ausência e mocinha o repreende

Na Telinha - 01 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, João Raul (Filipe Bragança) flagra Agrado (Isadora Cruz) saindo de sua casa, destrata o empregado por tê-la deixada entrar na sua ausência e leva um fora da mocinha.

O Mozão do Brasil termina seu noivado com a prima de Naiane (Isabelle Drummond) por ciúmes, depois que Ronei (Thomás Aquino) envenena a sua cabeça sobre ter sido traído pela jovem com Leandro (David Junior).

Leia conteúdo completo aqui.