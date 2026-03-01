"Criança não é esposa, criança não é para trabalhar", desabafa Sophie Charlotte na Globo

Mocinha de Três Graças, fez questão de falar em defesa das crianças

Sophie Charlotte fez um intenso desabafo no Domingão deste domingo (1º).

A mocinha de Três Graças, aproveitou um tema da novela, quando conversava com Luciano Huck, para sair em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes e fez fortes afirmações sobre o tema.

A situação aconteceu após o Domingão exibir uma reportagem que mostrava sua personagem na novela vivendo como avó.

Logo depois, alguém do público questionou se a atriz se imagina sendo avó tão nova.

“Você foi mãe com quantos anos?”, completou Luciano.

