Galvão Bueno arruma "confusão" no Passa ou Repassa com direito a cartão vermelho; vídeo

Narrador foi ovacionado no palco do Domingo Legal

Na Telinha -
Galvão Bueno arruma "confusão" no Passa ou Repassa com direito a cartão vermelho; vídeo

Galvão Bueno participou do Passa ou Repassa deste domingo (1º) e entrou na brincadeira, com direito a um cartão vermelho de Marcelo Marrom.

No palco do SBT, o narrador foi ovacionado, recebeu homenagens de colegas de trabalho e ainda deixou Celso Portiolli com a emoção à flor da pele.

O veterano integrou o time Amarelo, que também contava com Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Leia também

Na equipe Azul, estavam Alexandre Pato, Marcelo Marrom, Mauro Naves e Renata Saporito.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.