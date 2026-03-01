Galvão Bueno arruma "confusão" no Passa ou Repassa com direito a cartão vermelho; vídeo
Narrador foi ovacionado no palco do Domingo Legal
Galvão Bueno participou do Passa ou Repassa deste domingo (1º) e entrou na brincadeira, com direito a um cartão vermelho de Marcelo Marrom.
No palco do SBT, o narrador foi ovacionado, recebeu homenagens de colegas de trabalho e ainda deixou Celso Portiolli com a emoção à flor da pele.
O veterano integrou o time Amarelo, que também contava com Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos.
Na equipe Azul, estavam Alexandre Pato, Marcelo Marrom, Mauro Naves e Renata Saporito.