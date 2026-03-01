Galvão Bueno e Ratinho juntos? Narrador conta detalhes da estreia bombástica no SBT

Narrador revela dinâmica entre estúdios para o lançamento do seu novo programa nesta segunda

Na Telinha -
O narrador Galvão Bueno estreia nesta segunda-feira (2) o programa Galvão F.C no SBT.

A atração será exibida logo após o Programa do Ratinho, que terá o apresentador como primeiro convidado da nova produção esportiva.

No domingo (1º), ao participar do Domingo Legal, Galvão apresentou os detalhes do formato e da equipe.

“Vamos fazer a resenha do futebol.

Temos aqui dois fixos do programa, Nadine e Mauro Beting, o Tiago vai participar alguns dias, mas não pode estar em todos.

O segundo convidado será o Tiago; o primeiro é o Ratinho”, explicou.

Na Telinha

