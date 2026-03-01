Guerra em Três Graças: Viviane é presa em flagrante e provoca hecatombe

Viviane será presa e uma guerra implodirá em Três Graças

Na Telinha - 01 de março de 2026

Nos próximos capítulos da novela Três Graças, Viviane (Gabriela Loran) irá acabar sendo presa em flagrante, o que irá acabar provocando uma verdadeira hecatombe.

A prisão acontecerá quando ela estiver em pleno depoimento, mas o efeito cascata acabará indo em cheio no próprio Ferette (Murilo Benício), responsável pelo plano para acabar com a raça da nora.

Em cenas previstas para irem ao ar nos próximos capítulos da novela Três Graças, a situação começa a sair do controle durante a investigação do roubo da escultura, o que fará com que o próprio Ferette tenha que dar um depoimento à Justiça.

Ao mesmo tempo, a polícia segue a pista para localizar a casa de farinha, sem sucesso para provar que o empresário falsifica medicamentos.

