Luciano Huck e mocinhos de Três Graças esnobam Globoplay: "Gosto ao vivo"

No Domingão, Sophie Charlotte, Luciano Huck e Rômulo Estrela deram de ombros para o Globoplay

Na Telinha - 01 de março de 2026

No Domingão, Luciano Huck reuniu os mocinhos de Três Graças para, juntos, esnobarem o Globoplay e tentarem ressuscitar o formato de acompanhar novelas em tempo real.

Sophie Charlotte e Rômulo Estrela aproveitam o espaço para deixarem claro que não são fãs de acompanhar a produção pela plataforma de streaming, no que acabou uma espécie de crítica ao formato.

Durante o programa, que foi ao ar neste domingo (1º), o apresentador levou o casal de mocinhos e já deixou claro que gosta muito de Três Graças.

“Eu e a Angélica estamos apaixonados pela novela, você sabe”, disse ele ao se dirigir a Charlotte, responsável por interpretar Gerluce, na trama de Aguinaldo Silva.

Leia conteúdo completo aqui.