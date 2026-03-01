Luciano Huck e mocinhos de Três Graças esnobam Globoplay: "Gosto ao vivo"

No Domingão, Sophie Charlotte, Luciano Huck e Rômulo Estrela deram de ombros para o Globoplay

Na Telinha -
Luciano Huck e mocinhos de Três Graças esnobam Globoplay: "Gosto ao vivo"

No Domingão, Luciano Huck reuniu os mocinhos de Três Graças para, juntos, esnobarem o Globoplay e tentarem ressuscitar o formato de acompanhar novelas em tempo real.

Sophie Charlotte e Rômulo Estrela aproveitam o espaço para deixarem claro que não são fãs de acompanhar a produção pela plataforma de streaming, no que acabou uma espécie de crítica ao formato.

Durante o programa, que foi ao ar neste domingo (1º), o apresentador levou o casal de mocinhos e já deixou claro que gosta muito de Três Graças.

Leia também

“Eu e a Angélica estamos apaixonados pela novela, você sabe”, disse ele ao se dirigir a Charlotte, responsável por interpretar Gerluce, na trama de Aguinaldo Silva.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.