Mulher fica obcecada em observar sua vizinha, uma acompanhante de luxo, em série da Netflix cheia de reviravoltas

Olhar Indiscreto chama atenção na Netflix ao mostrar protagonista que transforma curiosidade em obsessão ao espionar vizinha e se envolver em trama cheia de segredos

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

A série “Olhar Indiscreto” tem chamado a atenção do público nas plataformas de streaming por apresentar uma trama marcada por suspense, mistério e tensão psicológica. A produção brasileira está disponível na Netflix e acompanha a história de Miranda, uma hacker que passa a observar secretamente a vida da vizinha Cléo, uma acompanhante de luxo.

As informações sobre a série foram divulgadas em vídeo explicativo nas redes sociais, que detalha a proposta da produção e o comportamento da protagonista. Segundo o conteúdo gravado, a curiosidade inicial de Miranda evolui gradualmente para uma obsessão. Com isso, o hábito de espionagem passa a influenciar sua rotina diária.

Nesse cenário, observar a vizinha deixa de ser apenas um interesse passageiro. Em vez disso, torna-se parte constante do cotidiano da personagem. Além disso, a relação indireta entre as duas ganha contornos mais complexos ao longo da narrativa.

A trama sofre uma mudança decisiva quando Cléo viaja por um fim de semana. Aproveitando a ausência, Miranda invade o apartamento da vizinha. A partir desse ponto, a história assume um tom mais tenso e perigoso.

Consequentemente, a protagonista acaba envolvida em uma investigação cheia de riscos e segredos. Ao mesmo tempo, mentiras e situações inesperadas passam a conduzir os acontecimentos. Assim, Miranda se vê no centro de um jogo arriscado que foge do seu controle.

Por isso, “Olhar Indiscreto” se destaca entre as produções brasileiras recentes da Netflix. A série combina suspense erótico, investigação e conflitos emocionais. Dessa forma, a narrativa mantém o público atento e envolvido do início ao fim.

