Rivais reclamam de "jogo baixo" de Ana Paula e Milena no BBB 26: "Desumana"
Almoço do Anjo rendeu críticas às sisters
Durante o Almoço do Anjo deste domingo (1º), Marciele, Gabriela, Jordana e Alberto Cowboy reclamaram do comportamento de Ana Paula Renault e Milena no BBB 26.
Para o grupo, as sisters fazem jogo baixo e agem de maneira desumana na casa mais vigiada do Brasil.
“Eu não sei se a palavra ‘desumana’…
Não sei se é essa palavra.
O jogo das duas é provocar […].
Elas vão te enforcando, vão te dando linha”, avaliou a estudante de psicologia.
“A gente está usando esse argumento que a Sarah [Andrade] usou lá”, respondeu o veterano.