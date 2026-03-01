Rivais reclamam de "jogo baixo" de Ana Paula e Milena no BBB 26: "Desumana"

Almoço do Anjo rendeu críticas às sisters

Na Telinha
Durante o Almoço do Anjo deste domingo (1º), Marciele, Gabriela, Jordana e Alberto Cowboy reclamaram do comportamento de Ana Paula Renault e Milena no BBB 26.

Para o grupo, as sisters fazem jogo baixo e agem de maneira desumana na casa mais vigiada do Brasil.

“Eu não sei se a palavra ‘desumana’…

Não sei se é essa palavra.

O jogo das duas é provocar […].

Elas vão te enforcando, vão te dando linha”, avaliou a estudante de psicologia.

“A gente está usando esse argumento que a Sarah [Andrade] usou lá”, respondeu o veterano.

