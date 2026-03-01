Três Graças: Gerluce é citada em inquérito e chamada a depor: "Não pode mentir"

Ferette denuncia roubo da estátua e faz insinuações sobre a relação da cuidadora com Rogério

Na Telinha -
Três Graças: Gerluce é citada em inquérito e chamada a depor: "Não pode mentir"

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) denuncia o roubo da estátua e acusa Rogério (Eduardo Moscovis).

Já Ferette (Murilo Benício) provoca Paulinho (Romulo Estrela) para ouvir Gerluce (Sophie Charlotte).

A cuidadora será intimada pelo namorado e alertada sobre mentir em seu depoimento.

Leia também

A dupla de vilões decide oficializar o expropriação da obra de arte para desviar a atenção da polícia que, a essa altura, estará investigando o casal.

Em seu depoimento, o pai de Leonardo (Pedro Novaes) diz que o policial deve ouvir os empregado da mansão de Josefa (Arlete Salles).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.