Três Graças: Gerluce é citada em inquérito e chamada a depor: "Não pode mentir"

Ferette denuncia roubo da estátua e faz insinuações sobre a relação da cuidadora com Rogério

Na Telinha - 01 de março de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda (Grazi Massafera) denuncia o roubo da estátua e acusa Rogério (Eduardo Moscovis).

Já Ferette (Murilo Benício) provoca Paulinho (Romulo Estrela) para ouvir Gerluce (Sophie Charlotte).

A cuidadora será intimada pelo namorado e alertada sobre mentir em seu depoimento.

A dupla de vilões decide oficializar o expropriação da obra de arte para desviar a atenção da polícia que, a essa altura, estará investigando o casal.

Em seu depoimento, o pai de Leonardo (Pedro Novaes) diz que o policial deve ouvir os empregado da mansão de Josefa (Arlete Salles).

Leia conteúdo completo aqui.