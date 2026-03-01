Três Graças: Zenilda fica chocada com confissão devastadora do próprio filho

Confissão expõe atuação na Casa de Farinha e amplia crise familiar

Na Telinha -
Três Graças: Zenilda fica chocada com confissão devastadora do próprio filho

Zenilda (Andréia Horta) ficará chocada ao ouvir do filho, Leonardo (Pedro Novaes), a confissão de que participou do esquema da Casa de Farinha em Três Graças.

O jovem procurará a mãe após ser expulso de casa por confrontar Ferette (Murilo Benício) e ser rejeitado por Viviane (Gabriela Loran).

Abalado, Leonardo revelará que tinha conhecimento, havia meses, da falsificação de medicamentos na fundação.

Leia também

Ele dirá que, motivado pela promessa de se tornar sucessor do pai, omitiu o crime e atuou para ampliar a produtividade da fábrica clandestina.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.