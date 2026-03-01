Três Graças: Zenilda fica chocada com confissão devastadora do próprio filho

Confissão expõe atuação na Casa de Farinha e amplia crise familiar

Na Telinha - 01 de março de 2026

Zenilda (Andréia Horta) ficará chocada ao ouvir do filho, Leonardo (Pedro Novaes), a confissão de que participou do esquema da Casa de Farinha em Três Graças.

O jovem procurará a mãe após ser expulso de casa por confrontar Ferette (Murilo Benício) e ser rejeitado por Viviane (Gabriela Loran).

Abalado, Leonardo revelará que tinha conhecimento, havia meses, da falsificação de medicamentos na fundação.

Ele dirá que, motivado pela promessa de se tornar sucessor do pai, omitiu o crime e atuou para ampliar a produtividade da fábrica clandestina.

