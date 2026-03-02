Ana Maria Braga revela torcida no paredão falso do BBB 26: "Ideal"

Apresentadora elegeu quem ela prefere que vá para o Quarto Secreto

Na Telinha -
Ana Maria Braga revela torcida no paredão falso do BBB 26: "Ideal"

Ana Maria Braga elegeu quem deve vencer o paredão falso do BBB 26.

A apresentadora do Mais Você opinou nesta segunda-feira (2) sobre a berlinda no reality show da Globo – o mais votado pelo público, desta vez, vai para o Quarto Secreto e volta ao jogo nos próximos dias.

No papo sobre o programa com Gil do Vigor e Tati Machado, Ana Maria Braga cravou: “O ideal, para a gente aqui, seria o Alberto Cowboy.

Leia também

A gente fica torcendo aqui… Porque ele é que vai ver.

Já imaginou a volta dele seria triunfal, de repente”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.