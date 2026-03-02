Ana Maria Braga revela torcida no paredão falso no BBB 26: "Ideal"

Apresentadora elegeu quem ela prefere que vá para o Quarto Secreto

Na Telinha - 02 de março de 2026

Ana Maria Braga elegeu quem deve vencer o paredão falso do BBB 26.

A apresentadora do Mais Você opinou nesta segunda-feira (2) sobre a berlinda no reality show da Globo – o mais votado pelo público, desta vez, vai para o Quarto Secreto e volta ao jogo nos próximos dias.

No papo sobre o programa com Gil do Vigor e Tati Machado, Ana Maria Braga cravou: “O ideal, para a gente aqui, seria o Alberto Cowboy.

A gente fica torcendo aqui… Porque ele é que vai ver.

Já imaginou a volta dele seria triunfal, de repente”.

Leia conteúdo completo aqui.