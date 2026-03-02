Após Globo e Record, Carioca volta à Jovem Pan

Anúncio foi feito nesta segunda-feira (2); projeto do comediante ainda não foi revelado

Na Telinha -
O humorista Márvio Lúcio, o Carioca, retorna à Jovem Pan após oito anos.

Após passagens pela Globo e pela Record, ele volta à emissora que o revelou.

O comediante deixou o Pânico na Rádio e outros projetos da empresa em julho de 2018.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2).

O primeiro projeto de Carioca na emissora ainda não foi revelado.

Em nota divulgada à imprensa, a Jovem Pan anuncia que o humorista “retorna ao grupo onde construiu parte marcante de sua trajetória e consolidou seu nome no cenário nacional”.

