BBB 26: Após desentendimento, Chaiany tenta conversar com Babu e fica no vácuo
Ator deixou a colega de confinamento sem resposta
Na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 26, Chaiany tentou interagir com Babu Santana na academia da casa mais vigiada do Brasil, mas não teve sucesso.
A relação dos dois está estremecida desde a noite de domingo (1º), quando eles se desentenderam pela formação do Paredão.
Após voltar da ação em grupo que valia um apartamento, a Pipoca celebrou a dinâmica: “É coisa boa”.
De cabeça baixa, o famoso respondeu: “Eu sei”.