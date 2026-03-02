BBB 26: Após desentendimento, Chaiany tenta conversar com Babu e fica no vácuo

Ator deixou a colega de confinamento sem resposta

Na Telinha -
BBB 26: Após desentendimento, Chaiany tenta conversar com Babu e fica no vácuo

Na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 26, Chaiany tentou interagir com Babu Santana na academia da casa mais vigiada do Brasil, mas não teve sucesso.

A relação dos dois está estremecida desde a noite de domingo (1º), quando eles se desentenderam pela formação do Paredão.

Após voltar da ação em grupo que valia um apartamento, a Pipoca celebrou a dinâmica: “É coisa boa”.

Leia também

De cabeça baixa, o famoso respondeu: “Eu sei”.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.