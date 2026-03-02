BBB 26: Após desentendimento, Chaiany tenta conversar com Babu e fica no vácuo

Ator deixou a colega de confinamento sem resposta

Na Telinha - 02 de março de 2026

Na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 26, Chaiany tentou interagir com Babu Santana na academia da casa mais vigiada do Brasil, mas não teve sucesso.

A relação dos dois está estremecida desde a noite de domingo (1º), quando eles se desentenderam pela formação do Paredão.

Após voltar da ação em grupo que valia um apartamento, a Pipoca celebrou a dinâmica: “É coisa boa”.

De cabeça baixa, o famoso respondeu: “Eu sei”.

