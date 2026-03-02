BBB 26: Babu acusa Ana Paula de "apagar" Milena no jogo: "Narcisista"
O ator criticou a jornalista em conversa com Breno
Em conversa com Breno, Babu Santana falou sobre as suas alianças no BBB 26 e, claro, aproveitou para criticar Ana Paula Renault.
O veterano destacou a lealdade de Leandro Boneco e Chaiany e apontou incômodos com alguns participantes, em especial a jornalista.
“Eu acredito na lealdade e na sinceridade que o Boneco me falou.
Por isso que me faz confortável confiar nele.
A Chai Chai, ela tem um senso de autocrítica muito forte, porém isso é legítimo.
Eu prefiro uma pessoa que saiba os defeitos e se preocupe com eles, como ela se preocupa, do que uma pessoa narcisista como a Ana Paula.
Soberba e narcisista”, disparou.