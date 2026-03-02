BBB 26: Babu compara Ana Paula a Karol Conká e exige a sua eliminação
O ator voltou a falar mal da jornalista em conversa com Breno na tarde desta segunda-feira (2)
Em conversa com Breno na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 26, Babu Santana voltou a comparar Ana Paula Renault a Karol Conká, dona da maior rejeição da história do reality show: a cantora recebeu nada menos que 99,17% dos votos no BBB 21.
“Eu acho surreal e fico preocupado com essa questão do jogo, realmente das pessoas estarem fortalecendo o jogo dela [Ana Paula], pensando naquele perfil que foi o mesmo perfil da Karol Conká.
Só que no primeiro paredão da Karol Conká, foi 98%”, comentou o veterano.