BBB 26: Babu compara Ana Paula a Karol Conká e exige a sua eliminação

O ator voltou a falar mal da jornalista em conversa com Breno na tarde desta segunda-feira (2)

Em conversa com Breno na tarde desta segunda-feira (2) no BBB 26, Babu Santana voltou a comparar Ana Paula Renault a Karol Conká, dona da maior rejeição da história do reality show: a cantora recebeu nada menos que 99,17% dos votos no BBB 21.

“Eu acho surreal e fico preocupado com essa questão do jogo, realmente das pessoas estarem fortalecendo o jogo dela [Ana Paula], pensando naquele perfil que foi o mesmo perfil da Karol Conká.

Só que no primeiro paredão da Karol Conká, foi 98%”, comentou o veterano.

