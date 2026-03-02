BBB 26: Babu e Chaiany se desentendem após alfinetada de Ana Paula

O ator e a pipoca se estranharam por causa do voto que deram em Marciele

BBB 26: Babu e Chaiany se desentendem após alfinetada de Ana Paula

Babu Santana e Chaiany acabaram se desentendendo no BBB 26 logo após a formação do paredão falso – os aliados votaram em Marciele e receberam uma alfinetada de Ana Paula Renault durante o ao vivo.

“Falando sério, Babu.

Conversando de boa com você”, disse a goiana.

“Estou conversando de boa com você, eu fui jogar o lixo ali”, justificou o carioca.

“O que tem a ver falar de opinião?

Estou falando do que eu avisei”, argumentou a pipoca sobre a fala da jornalista, de que não votou em Marciele “porque ninguém manda em seu voto”.

