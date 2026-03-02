BBB 26: Babu lamenta afastamento de Juliano e culpa Ana Paula: "Burguesa"
O ator acusou a jornalista de tê-lo abandonado no confinamento
Babu Santana trocou uma ideia com Juliano Floss no BBB 26 e lamentou o fato de não conseguir mais conversar com o dançarino e com Breno como antes.
No papo, o veterano atribuiu o distanciamento a Ana Paula Renault.
“Chega na hora ele [Breno] sempre dá um vacilo.
De novo, cara.
Ele estava com a faca e o queijo na mão”, disse o ator a respeito da formação do sétimo paredão, que é falso.
“Eu fiquei magoado [com a Ana Paula]…
Fiquei parecendo um idiota para o Brasil inteiro”, comentou em seguida.