O emparedado analisou o jogo do rival em conversa com Ana Paula Renault e Samira

BBB 26: Breno detona Cowboy e o acusa de fazer papel de bom moço

Em seu primeiro paredão ao lado de Alberto Cowboy e Jordana, Breno fez críticas ao veterano em conversa com Ana Paula Renault e Samira no BBB 26.

Para o biólogo, o empresário tem forçado a imagem de bom moço junto ao público.

“Ele tem muito conteúdo de bom moço pra mostrar”, comentou o pipoca.

“Que conteúdo de bom moço que ele tem?

Ele só fala merda”, rebateu a líder.

“Música voltando do Bate e Volta, chorando”, respondeu o brother.

