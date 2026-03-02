BBB 26: Breno detona Cowboy e o acusa de fazer papel de bom moço
O emparedado analisou o jogo do rival em conversa com Ana Paula Renault e Samira
Em seu primeiro paredão ao lado de Alberto Cowboy e Jordana, Breno fez críticas ao veterano em conversa com Ana Paula Renault e Samira no BBB 26.
Para o biólogo, o empresário tem forçado a imagem de bom moço junto ao público.
“Ele tem muito conteúdo de bom moço pra mostrar”, comentou o pipoca.
“Que conteúdo de bom moço que ele tem?
Ele só fala merda”, rebateu a líder.
“Música voltando do Bate e Volta, chorando”, respondeu o brother.