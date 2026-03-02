BBB 26: Era realmente necessário um Paredão falso agora?

Com 5 baixas no elenco e um jogo que já caminha sozinho, a direção recorre a um truque antigo para "tapar buraco" no calendário

Na Telinha - 02 de março de 2026

Tem coisa que o BBB 26 faz que já nasce com trilha sonora própria.

O Paredão falso é uma delas.

Basta o apresentador começar o discurso de eliminação que, antes mesmo do “quem sai é você”, os confinados já se entreolham: “Será que é falso?”.

Virou reflexo condicionado.

Como a falsa morte em novela das nove, aquela que ninguém acredita até aparecer o corpo — e, às vezes, nem assim.

Nesta semana, a direção decidiu recorrer novamente ao expediente.

A dinâmica, criada para provocar reviravoltas e testar alianças, ganhou status de símbolo do programa.

