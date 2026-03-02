BBB 26: falso eliminado poderá levar aliado ao quarto secreto
Tadeu Schmidt anuncia formato inédito antes da eliminação de terça
O participante escolhido pelo público no Paredão falso do BBB 26 poderá convidar um aliado para acompanhá-lo no quarto secreto.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2) por Tadeu Schmidt, que informou que o selecionado terá o direito de chamar uma pessoa para “visitá-lo” no espaço e discutir estratégias de jogo.
A dinâmica é inédita no programa.
Nesta semana, Jordana, Breno e Alberto Cowboy foram parar na berlinda sem saber que se trata de um Paredão falso.
Um deles será escolhido pelo público para permanecer temporariamente no quarto secreto, com retorno previsto ao jogo após a falsa eliminação, que ocorrerá na terça-feira (3).