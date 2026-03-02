BBB 26: falso eliminado poderá levar aliado ao quarto secreto

Tadeu Schmidt anuncia formato inédito antes da eliminação de terça

Na Telinha -
BBB 26: falso eliminado poderá levar aliado ao quarto secreto

O participante escolhido pelo público no Paredão falso do BBB 26 poderá convidar um aliado para acompanhá-lo no quarto secreto.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2) por Tadeu Schmidt, que informou que o selecionado terá o direito de chamar uma pessoa para “visitá-lo” no espaço e discutir estratégias de jogo.

A dinâmica é inédita no programa.

Leia também

Nesta semana, Jordana, Breno e Alberto Cowboy foram parar na berlinda sem saber que se trata de um Paredão falso.

Um deles será escolhido pelo público para permanecer temporariamente no quarto secreto, com retorno previsto ao jogo após a falsa eliminação, que ocorrerá na terça-feira (3).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.