BBB 26: Irmã de Milena faz campanha para entrar em reality show

Mile gravou um vídeo se apresentando

Na Telinha - 02 de março de 2026

Mile Moreira, irmã gêmea de Milena, do BBB 26, quer seguir os passos da recreadora infantil.

Nas redes sociais, a mineira, que vive nos Estados Unidos, compartilhou seu vídeo de inscrição para o Immigrant Reality, competição entre imigrantes legais na América do Norte.

Na gravação, ela afirma que, caso seja escolhida para integrar o elenco do programa, vai revelar uma faceta ainda pouco conhecida: “Ou você vira protagonista da sua história ou figurante na vida dos outros.

Participar desse reality vai me dar oportunidade de mostrar pra vocês uma versão que não conhecem”.

