BBB 26: Jordana, Breno e Alberto Cowboy vão ao Paredão falso

A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 resultou na ida de Jordana, Breno e Alberto Cowboy à berlinda falsa da semana.

A definição envolveu a Dinâmica do Exilado, a indicação da líder, a votação da casa, o contra-golpe e a Prova Bate-Volta.

O primeiro movimento ocorreu no sábado (31), quando Breno, ao participar da Dinâmica do Exilado, indicou Alberto Cowboy ao Paredão.

Ao justificar a escolha, afirmou que o brother “manipula e joga de forma silenciosa”, além de “usar o pai de Ana Paula Renault para atacá-la”.

