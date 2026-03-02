BBB 26: Jordana, Breno e Alberto Cowboy vão ao Paredão falso
O público agora vai votar no seu predileto para ficar fora da casa por uns dias e retornar mais adiante
A formação do Paredão deste domingo (1º) no BBB 26 resultou na ida de Jordana, Breno e Alberto Cowboy à berlinda falsa da semana.
A definição envolveu a Dinâmica do Exilado, a indicação da líder, a votação da casa, o contra-golpe e a Prova Bate-Volta.
O primeiro movimento ocorreu no sábado (31), quando Breno, ao participar da Dinâmica do Exilado, indicou Alberto Cowboy ao Paredão.
Ao justificar a escolha, afirmou que o brother “manipula e joga de forma silenciosa”, além de “usar o pai de Ana Paula Renault para atacá-la”.