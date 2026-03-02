BBB 26: Jordana e Samira trocam críticas após formação do paredão: "Muito blasé"

A atendente de bar colocou a advogada na berlinda desta semana, que é falsa

Na Telinha -
Indicada ao paredão pela líder Samira – a sister enfrenta Alberto Cowboy e Breno na falsa berlinda -, Jordana fez críticas à atendente de bar em conversa com Marciele na madrugada desta segunda-feira (2) no BBB 26.

“Não entendi nada”, comentou a cunhã a respeito do discurso da loira.

“A justificativa da Samira é muito blasé, né?

Porque, assim, ela veio para cima de mim.

Eu reagi.

Ela falou que a gente fica se engalfinhando aqui.

A gente não fica, muito pelo contrário”, criticou a advogada.

