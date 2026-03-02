BBB 26: Juliano se queixa de Babu: "Não me colocava como prioridade"
O dançarino abriu o coração em conversa com Samira
Após ter uma conversa tensa com Babu Santana no BBB 26, na qual o ator reclamou do afastamento do dançarino e responsabilizou Ana Paula Renault, Juliano Floss abriu o coração e desabafou com Samira.
“Para mim, ele [Babu] era minha prioridade nesse jogo claramente.
A partir do momento que ele prefere dar a Prova [do Anjo] para a Chaiany, ele mostra que a prioridade é ela, não eu”, comentou o namorado de Marina Sena.