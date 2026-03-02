BBB 26: Juliano se queixa de Babu: "Não me colocava como prioridade"

O dançarino abriu o coração em conversa com Samira

Na Telinha -
BBB 26: Juliano se queixa de Babu: "Não me colocava como prioridade"

Após ter uma conversa tensa com Babu Santana no BBB 26, na qual o ator reclamou do afastamento do dançarino e responsabilizou Ana Paula Renault, Juliano Floss abriu o coração e desabafou com Samira.

“Para mim, ele [Babu] era minha prioridade nesse jogo claramente.

A partir do momento que ele prefere dar a Prova [do Anjo] para a Chaiany, ele mostra que a prioridade é ela, não eu”, comentou o namorado de Marina Sena.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.