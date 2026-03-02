Carla Diaz acerta volta à Globo para fazer novela

Atriz retorna à emissora

Na Telinha -
Carla Diaz acerta volta à Globo para fazer novela

Carla Diaz estará na próxima novela vertical do Globoplay: Minha Amada Empregada, Patrão do Meu Coração.

Gustavo Reiz é o autor da trama, que será dirigida por Marcelo Zambelli.

A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (2).

Leia também

Esse será o primeiro trabalho dela na dramaturgia desde 2019, quando participou de Espelho da Vida.

De lá pra cá, ela integrou o Big Brother Brasil 21 e foi vice-campeã da Dança dos Famosos, em 2023.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.