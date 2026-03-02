Carla Diaz acerta volta à Globo para fazer novela
Atriz retorna à emissora
Carla Diaz estará na próxima novela vertical do Globoplay: Minha Amada Empregada, Patrão do Meu Coração.
Gustavo Reiz é o autor da trama, que será dirigida por Marcelo Zambelli.
A informação é da coluna Play, do jornal O Globo desta segunda-feira (2).
Esse será o primeiro trabalho dela na dramaturgia desde 2019, quando participou de Espelho da Vida.
De lá pra cá, ela integrou o Big Brother Brasil 21 e foi vice-campeã da Dança dos Famosos, em 2023.