Eliana celebra estreia de novo programa e exalta a Globo: "Maior do Brasil"

Apresentadora volta a ter atração dominical, com auditório, a partir do dia 15

Na Telinha - 02 de março de 2026

Eliana celebrou a estreia em um programa de auditório na Globo em entrevista divulgada nesta segunda-feira (2).

A apresentadora, que fez uma carreira de décadas na Record e no SBT, exaltou a nova emissora e falou sobre a concepção do Em Família com Eliana, que estreia em 15 de março – o programa será exibido nas tardes de domingo.

“Ao longo de 35 anos de carreira, já fiz muita coisa, de diversas formas.

O que acho muito bonito de ver é que a TV me mostrou em várias fases da minha vida como mulher.

E, hoje, poder estar aos domingos na Globo, aos 52 anos, ativa, produtiva, cheia de projetos é um símbolo de que a vida continua sendo vivida e a história sendo escrita”, comentou Eliana no depoimento ao jornal O Globo.

