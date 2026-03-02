Mamonas Assassinas: O que diz a ex-repórter da Globo que esteve no local da tragédia

Eleonora Paschoal revelou ao NaTelinha cenas mais chocantes, incluindo ação de curiosos e jaqueta da banda pendurada na mata

Há exatos 30 anos, em 2 de março de 1996, a tragédia envolvendo o grupo Mamonas Assassinas comoveu o país.

No auge do sucesso, os cinco integrantes, Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, morreram um acidente aéreo, que também matou o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto Alberto Takeda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Porto.

Em entrevista ao NaTelinha, em 2023, a repórter Eleonora Paschoal revelou bastidores da cobertura da tragédia – na época do acidente, ela era contratada da Globo e foi uma das primeiras pessoas a chegar no local.

A jornalista ajudou nas buscas e, no depoimento exclusivo, recordou as cenas chocantes que viu no meio da mata.

