Rainha da Sucata: Maria do Carmo engole orgulho e vai atrás de Edu com nova proposta

Protagonista procura ex-marido com negócios a resolver

Em Rainha da Sucata, Maria do Carmo (Regina Duarte) vai ter que engolir o orgulho e procurar Edu (Tony Ramos).

Apesar de querer distância do ex-marido, ela se vê obrigada a ir atrás dele com uma nova proposta na reta final da novela, reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Depois de voltar à diretoria das empresas, desta vez como acionista, Maria do Carmo vai tentar negociar novos projetos para a Do Carmo Veículos.

É nesse momento que ela se lembra do carro que está sendo desenvolvido por Edu, depois de negar uma parceria com o ex-marido.

