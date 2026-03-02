Terra Nostra: Matteo recebe proposta tentadora para largar Giuliana

Italiano ouve oferta de emprego de Gumercindo para voltar para a fazenda

Terra Nostra: Matteo recebe proposta tentadora para largar Giuliana

Em Terra Nostra, Matteo (Thiago Lacerda) vai receber uma proposta tentadora para largar Giuliana (Ana Paula Arósio).

Sem conseguir emprego na capital, o italiano ganha uma oferta de emprego do ex-sogro nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Matteo ganha fama de anarquista, o que dificulta o imigrante a conseguir emprego em São Paulo.

Ao visitar o filho que teve com Rosana (Carolina Kasting), ele ouve uma proposta de Gumercindo (Antonio Fagundes).

