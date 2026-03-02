Três Graças: Bagdá vira artista, muda de lado e faz aliado surpreendente

Traficante se une a Kasper na busca pela escultura roubada

Em Três Graças, Bagdá (Xamã) vai revelar um talento que ninguém conhecia: o de artista plástico.

O traficante muda de lado e faz um aliado surpreendente nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 21h.

A morte de Jorginho (Juliano Cazarré) faz Bagdá mudar completamente a personalidade.

O traficante vai aos poucos se distanciando do mundo do crime para ingressar no mercado da arte.

