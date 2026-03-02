Três Graças: Ferette fecha acordo e prejudica a própria filha
Curso fora do país vira peça central em estratégia para afastar as duas
A decisão de Ferette (Murilo Benício) de acatar uma proposta apresentada por Lucélia (Daphne Bozaski) desencadeia um movimento que atinge diretamente o relacionamento de Juquinha (Gabriela Medvedovsky) e Lorena (Alanis Guillen) em Três Graças.
Lucélia procura o empresário e sugere, mediante pagamento, uma forma de separar o casal.
A orientação é que Ferette financie um curso de alto nível na Inglaterra para a filha.