Três Graças: Ferette ordena execução, capanga atira e dia de noivado vira alvo

Ataque ocorre após confronto ligado a apuração sobre bebê desaparecido

Na Telinha -
A ordem de Ferette (Murilo Benício) para que Vicente (Marcello Escorel) execute Paulinho (Romulo Estrela) altera o rumo de um pedido de casamento em Três Graças.

O atentado acontece no dia em que o policial prepara uma surpresa para oficializar a união com Gerluce (Sophie Charlotte).

O conflito entre Paulinho e o empresário se intensifica quando o agente vai à Fundação Ferette em busca de Samira (Fernanda Vasconcellos), no contexto da investigação sobre o desaparecimento do bebê de Joélly (Alana Cabral).

Sem localizar a cozinheira, os policiais interrogam o responsável pela instituição.

