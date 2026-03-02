Três Graças: Ferette ordena execução, capanga atira e dia de noivado vira alvo
Ataque ocorre após confronto ligado a apuração sobre bebê desaparecido
A ordem de Ferette (Murilo Benício) para que Vicente (Marcello Escorel) execute Paulinho (Romulo Estrela) altera o rumo de um pedido de casamento em Três Graças.
O atentado acontece no dia em que o policial prepara uma surpresa para oficializar a união com Gerluce (Sophie Charlotte).
O conflito entre Paulinho e o empresário se intensifica quando o agente vai à Fundação Ferette em busca de Samira (Fernanda Vasconcellos), no contexto da investigação sobre o desaparecimento do bebê de Joélly (Alana Cabral).
Sem localizar a cozinheira, os policiais interrogam o responsável pela instituição.