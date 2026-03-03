Ana Maria Braga reage a pum de Milena no BBB 26: "Que delícia"; vídeo
Incidente ocorreu no reality show da Globo durante o Sincerão
Ana Maria Braga reagiu, no Mais Você desta terça-feira (3), ao pum que Milena soltou no BBB 26.
O incidente, exibido no matutino da Globo, ocorreu durante a dinâmica do Sincerão na noite de segunda-feira (2) e fez Ana Paula Renault e Samira, que estavam perto da amiga, caírem na risada – a gaúcha chegou a tapar o nariz.
“Ela peidou!”, reagiu Ana Maria Braga ao assistir à cena.
“Gente do céu… Que delícia!”, comentou a apresentadora, arrancando risadas do Louro Mané e de Tati Machado.