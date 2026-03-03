Ana Maria Braga se manifesta sobre demissão de Filipe Luís do Flamengo: "Emprego não vai faltar"

"Vai ver que tem motivos que a gente não sabe", ponderou ela

Na Telinha - 03 de março de 2026

Ana Maria Braga se manifestou rapidamente sobre a demissão de Filipe Luís, que deixou o Flamengo na madrugada desta terça-feira (3).

“Ele é um técnico vencedor, mas emprego não vai faltar pra ele”, disse ela durante o Mais Você, ao vivo na Globo.

Ela questionou Louro Mané sobre os motivos da demissão: “Você que entende mais de futebol do que eu, por que estavam [torcida] reclamando?”.

Ela se referia às vaias da torcida enquanto o Flamengo aplicava uma goleada de 8 a 0 sobre o Madureira na noite de ontem.

