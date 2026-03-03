Ana Maria Braga se manifesta sobre demissão de Filipe Luís do Flamengo: "Emprego não vai faltar"

"Vai ver que tem motivos que a gente não sabe", ponderou ela

Na Telinha -
Ana Maria Braga se manifesta sobre demissão de Filipe Luís do Flamengo: "Emprego não vai faltar"

Ana Maria Braga se manifestou rapidamente sobre a demissão de Filipe Luís, que deixou o Flamengo na madrugada desta terça-feira (3).

“Ele é um técnico vencedor, mas emprego não vai faltar pra ele”, disse ela durante o Mais Você, ao vivo na Globo.

Ela questionou Louro Mané sobre os motivos da demissão: “Você que entende mais de futebol do que eu, por que estavam [torcida] reclamando?”.

Leia também

Ela se referia às vaias da torcida enquanto o Flamengo aplicava uma goleada de 8 a 0 sobre o Madureira na noite de ontem.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.