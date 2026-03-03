Atenção, comerciante: Prefeitura de Anápolis detalha regras para novo recadastramento presencial

Prazo de 90 dias está correndo; veja a lista completa de documentos exigidos e onde buscar atendimento presencial

Davi Galvão - 03 de março de 2026

Comerciantes precisam realizar o recadastramento para estarem em dia com a Prefeitura de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)

A Prefeitura de Anápolis iniciou o atendimento presencial para comerciantes que ocupam áreas públicas e precisam regularizar a situação junto ao município.

O serviço está concentrado na unidade do Ceitec, no bairro Jundiaí, com funcionamento das 8h às 17h. A iniciativa visa dar suporte direto aos permissionários que encontram dificuldades no formato digital.

Embora o sistema funcione prioritariamente pela internet, a administração municipal instalou o ponto físico na Avenida Professora Zenaide de Calle Roriz, nº 1350, para sanar dúvidas e facilitar o envio da documentação necessária. O processo é obrigatório para quem utiliza boxes, quiosques ou bancas em espaços públicos.

O cronograma de atualização segue as diretrizes do decreto publicado no Diário Oficial em 30 de janeiro. Com o início das convocações em 23 de fevereiro, os comerciantes têm um prazo de 90 dias para finalizar o procedimento e evitar irregularidades administrativas.

Documentação necessária

Para efetivar o recadastramento no Ceitec ou pelo portal oficial da Prefeitura, o interessado deve apresentar os seguintes itens:

Documento de identidade oficial com foto

Comprovante de residência atualizado

Registro fotográfico do local de trabalho (box, banca ou quiosque)

Alvarás de funcionamento e termos de concessão vigentes.

