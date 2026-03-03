Atenção, comerciante: Prefeitura de Anápolis detalha regras para novo recadastramento presencial

Prazo de 90 dias está correndo; veja a lista completa de documentos exigidos e onde buscar atendimento presencial

Davi Galvão Davi Galvão -
Comerciantes precisam realizar o recadastramento para estarem em dia com a Prefeitura de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)
Comerciantes precisam realizar o recadastramento para estarem em dia com a Prefeitura de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso)

A Prefeitura de Anápolis iniciou o atendimento presencial para comerciantes que ocupam áreas públicas e precisam regularizar a situação junto ao município.

O serviço está concentrado na unidade do Ceitec, no bairro Jundiaí, com funcionamento das 8h às 17h. A iniciativa visa dar suporte direto aos permissionários que encontram dificuldades no formato digital.

Embora o sistema funcione prioritariamente pela internet, a administração municipal instalou o ponto físico na Avenida Professora Zenaide de Calle Roriz, nº 1350, para sanar dúvidas e facilitar o envio da documentação necessária. O processo é obrigatório para quem utiliza boxes, quiosques ou bancas em espaços públicos.

Leia também

O cronograma de atualização segue as diretrizes do decreto publicado no Diário Oficial em 30 de janeiro. Com o início das convocações em 23 de fevereiro, os comerciantes têm um prazo de 90 dias para finalizar o procedimento e evitar irregularidades administrativas.

Documentação necessária

Para efetivar o recadastramento no Ceitec ou pelo portal oficial da Prefeitura, o interessado deve apresentar os seguintes itens:

  • Documento de identidade oficial com foto
  • Comprovante de residência atualizado
  • Registro fotográfico do local de trabalho (box, banca ou quiosque)
  • Alvarás de funcionamento e termos de concessão vigentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.