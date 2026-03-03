BBB 26: Ana Paula e Babu protagonizam novo barraco: "Você foi covarde"

A jornalista e o ator seguem trocando farpas e alfinetadas desde o Sincerão

O embate entre Ana Paula Renault e Babu Santana segue sendo o assunto principal do BBB 26.

Na tarde desta terça-feira (3), a jornalista e o ator voltaram a trocar farpas como consequência do desentendimento envolvendo o Sincerão.

“Você foi covarde, não se comprometeu ao fazer uni duni te.

Eu reconheço os meus privilégios, mas acho que isso tem nada com uni duni te”, disparou a loira.

“Covardia é você chamar pro duelo uma pessoa que estava jogando do seu lado.

Covardia é ficar de papinho furado com um cara que você fala que não confia”, rebateu o carioca.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

