BBB 26: Ana Paula e Babu protagonizam novo barraco: "Você foi covarde"
A jornalista e o ator seguem trocando farpas e alfinetadas desde o Sincerão
O embate entre Ana Paula Renault e Babu Santana segue sendo o assunto principal do BBB 26.
Na tarde desta terça-feira (3), a jornalista e o ator voltaram a trocar farpas como consequência do desentendimento envolvendo o Sincerão.
“Você foi covarde, não se comprometeu ao fazer uni duni te.
Eu reconheço os meus privilégios, mas acho que isso tem nada com uni duni te”, disparou a loira.
“Covardia é você chamar pro duelo uma pessoa que estava jogando do seu lado.
Covardia é ficar de papinho furado com um cara que você fala que não confia”, rebateu o carioca.