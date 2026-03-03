BBB 26: Ana Paula e Babu trocam farpas e viram inimigos declarados: "Jogo pequeno"

A jornalista e o ator, enfim, tiveram o primeiro embate direto

Na Telinha - 03 de março de 2026

O tempo fechou entre Ana Paula Renault e Babu Santana no BBB 26.

Logo após o fim do Sincerão, a jornalista e o ator trocaram acusações de traição e lavaram a roupa suja no primeiro embate direto, contrariando a tática do brother de falar mal da ex-aliada pelas costas.

A sister acusou o novo rival de ter mentido sobre levar pessoas ao erro.

“Por isso que eu falei que o seu jogo é pequeno”, alfinetou a loira, que ainda considerou o jogo do concorrente pequeno e horroroso.

“O problema é meu.

Então vamos ver no paredão, filha.

Vamos ver quem fica”, desafiou ele.

