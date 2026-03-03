BBB 26: Ana Paula e Babu trocam farpas e viram inimigos declarados: "Jogo pequeno"
A jornalista e o ator, enfim, tiveram o primeiro embate direto
O tempo fechou entre Ana Paula Renault e Babu Santana no BBB 26.
Logo após o fim do Sincerão, a jornalista e o ator trocaram acusações de traição e lavaram a roupa suja no primeiro embate direto, contrariando a tática do brother de falar mal da ex-aliada pelas costas.
A sister acusou o novo rival de ter mentido sobre levar pessoas ao erro.
“Por isso que eu falei que o seu jogo é pequeno”, alfinetou a loira, que ainda considerou o jogo do concorrente pequeno e horroroso.
“O problema é meu.
Então vamos ver no paredão, filha.
Vamos ver quem fica”, desafiou ele.