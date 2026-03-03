BBB 26: Babu avisa que vai criar rap "pesado" após compor música para Ana Paula

Ator quis saber a opinião dos aliados

Na Telinha -
BBB 26: Babu avisa que vai criar rap "pesado" após compor música para Ana Paula

Na tarde desta terça-feira (3) no BBB 26, Babu Santana avisou que vai compor outra canção dedicada a Ana Paula Renault.

O artista, que lançou uma música mais cedo, pediu a opinião dos aliados e adiantou que sua próxima composição será um rap, mas ele quer algo mais pesado.

“É como se o Babu fizesse: ‘Então, vamos jogar seu jogo’, igualzinho'”, avaliou Leandro Boneco, ao ouvir o ator perguntar se “a musiquinha ficou bonitinha”.

Leia também

“Tô aqui pensando num rap.

O rap tem que ser pesado”, respondeu o Veterano, dando um spoiler sobre o que vem por aí.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.