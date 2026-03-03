BBB 26: Babu avisa que vai criar rap "pesado" após compor música para Ana Paula

Ator quis saber a opinião dos aliados

Na Telinha - 03 de março de 2026

Na tarde desta terça-feira (3) no BBB 26, Babu Santana avisou que vai compor outra canção dedicada a Ana Paula Renault.

O artista, que lançou uma música mais cedo, pediu a opinião dos aliados e adiantou que sua próxima composição será um rap, mas ele quer algo mais pesado.

“É como se o Babu fizesse: ‘Então, vamos jogar seu jogo’, igualzinho'”, avaliou Leandro Boneco, ao ouvir o ator perguntar se “a musiquinha ficou bonitinha”.

“Tô aqui pensando num rap.

O rap tem que ser pesado”, respondeu o Veterano, dando um spoiler sobre o que vem por aí.

