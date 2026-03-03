BBB 26: Babu detona Ana Paula e avisa: "Essa casa ficou pequena demais para nós dois"
O ator voltou a falar mal da jornalista em conversa com Leandro Boneco e Solange Couto
Após protagonizar uma discussão acalorada com Ana Paula Renault no BBB 26, Babu Santana se reuniu com Leandro Boneco e Solange Couto no Quarto Sonho do Grande Amor e detonou a mais nova rival, que o apontou como “traidor” durante o Sincerão.
Na conversa, o ator comentou que Ana Paula, Milena e Samira são muito inteligentes para não serem manipuladas e votarem em quem bem entender.
“Tinha que ser alguém que tivesse força para tirar o Cowboy, ou seja, querem brincar com nossos sonhos, nossos destinos”, disparou.