O ator voltou a falar mal da jornalista em conversa com Leandro Boneco e Solange Couto

BBB 26: Babu detona Ana Paula e avisa: "Essa casa ficou pequena demais para nós dois"

Após protagonizar uma discussão acalorada com Ana Paula Renault no BBB 26, Babu Santana se reuniu com Leandro Boneco e Solange Couto no Quarto Sonho do Grande Amor e detonou a mais nova rival, que o apontou como “traidor” durante o Sincerão.

Na conversa, o ator comentou que Ana Paula, Milena e Samira são muito inteligentes para não serem manipuladas e votarem em quem bem entender.

“Tinha que ser alguém que tivesse força para tirar o Cowboy, ou seja, querem brincar com nossos sonhos, nossos destinos”, disparou.

