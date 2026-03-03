BBB 26: Babu expõe preocupação com o próprio jogo: "Estava com medo"

Na Telinha - 03 de março de 2026

Após trocar uma série de farpas com Ana Paula Renault durante e após o Sincerão do BBB 26, Babu Santana fez uma reflexão a respeito do seu próprio jogo e revelou que estava com medo de assumir uma postura sem embates no confinamento.

“Estava ficando com medo de um jogo parecido com o do Breno de ficar me escondendo do embate.

Não vou me esconder, botar a cara para bater”, disse o veterano em conversa com Leandro Boneco.

“Vamos lutar, vamos resistir.

Se tiver que ir para o paredão, a gente vai e luta e tenta ficar”, respondeu o baiano.

