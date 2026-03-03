BBB 26: Babu expõe preocupação com o próprio jogo: "Estava com medo"

No Quarto do Líder, Juliano Floss revelou por que se afastou do ator

Na Telinha -
BBB 26: Babu expõe preocupação com o próprio jogo: "Estava com medo"

Após trocar uma série de farpas com Ana Paula Renault durante e após o Sincerão do BBB 26, Babu Santana fez uma reflexão a respeito do seu próprio jogo e revelou que estava com medo de assumir uma postura sem embates no confinamento.

“Estava ficando com medo de um jogo parecido com o do Breno de ficar me escondendo do embate.

Não vou me esconder, botar a cara para bater”, disse o veterano em conversa com Leandro Boneco.

Leia também

“Vamos lutar, vamos resistir.

Se tiver que ir para o paredão, a gente vai e luta e tenta ficar”, respondeu o baiano.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.